Пермячка обманным путём оформила соцвыплаты на 600 тысяч рублей Она сфабриковала сведения о рождении несуществующего ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми выплатила свыше 600 тыс. руб. по иску о возмещении ущерба, причиненного государству в результате мошеннических действий с социальными выплатами. Об этом сообщает региональная ФССП.

37-летняя женщина, являющаяся матерью пятерых детей, осознанно пошла на получение пособий, не имея на то законных оснований. Зная о мерах государственной поддержки семей с детьми, она в 2020 году сфабриковала сведения о рождении шестого ребенка. Для этого было подано фиктивное заявление в ЗАГС о родах в домашних условиях, а подтверждением послужили ложные показания знакомой. После получения свидетельства о рождении несуществующего младенца пермячка оформила в профильных ведомствах ежемесячные выплаты, которые незаконно получала почти три года.

Суд квалифицировал ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Также с осужденной было взыскано возмещение ущерба в пользу государства.

После передачи исполнительного листа в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам Пермского края было возбуждено производство на сумму более 625 тыс. руб. Несмотря на уведомление, должница добровольно не погасила задолженность. В ответ на это приставы применили принудительные меры: наложили арест на банковские счета и начислили исполнительский сбор свыше 75 тыс. руб. После этих действий женщина полностью погасила долг, о чем предоставила подтверждающие документы. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением требований.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.