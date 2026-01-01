Две трети работающих пермяков считают престиж профессии важным фактором при выборе работы Наиболее престижными сферами деятельности пермяки назвали IT, телекоммуникации и цифровые сервисы

Константин Долгановский

Согласно результатам опроса, проведённого платформой «Авито Работа» среди более чем 8 000 работающих россиян, 67% жителей Перми учитывают престижность профессии при поиске или смене работы.

Наиболее престижными сферами деятельности пермяки назвали IT, телекоммуникации и цифровые сервисы (29%), нефтегазовую отрасль и инженерно-техническую деятельность с проектированием (по 27%). В тройку лидеров также вошли предпринимательство и управление бизнесом (18%), государственное управление и промышленность с высокотехнологичным производством (по 16%). Замыкают десятку наиболее статусных направлений финансовый сектор (15%), юриспруденция, медиа и креативные индустрии (по 14%), энергетика (13%), а также транспорт и логистика (10%).

Для большинства опрошенных в Перми престиж профессии неразрывно связан с уровнем дохода: 65% респондентов назвали достойную оплату труда ключевым критерием статусности. На втором месте — социальная значимость работы и наличие полного соцпакета (по 27%). Далее следуют возможности карьерного роста (23%), стабильность и востребованность специальности на рынке (21%), а также высокая ответственность и сложность задач (17%). По 16% участников отметили важность профессионального развития и работы в известной компании, 15% — влияние профессии на общество и участие в значимых проектах.

Восприятие престижа существенно варьируется в зависимости от возраста. Молодёжь 18—24 лет чаще ориентируется на карьерные перспективы (28%) и возможности для развития навыков (25%). Респонденты старшей возрастной группы (55—64 года) расставляют приоритеты иначе: для них на первом месте достойная оплата (61%) и ощутимая польза профессии для общества (30%).

«Молодые специалисты смотрят вперёд — на перспективы роста, тогда как люди с опытом больше ценят стабильность и отдачу от своего труда», — прокомментировал результаты исследования Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

О динамике престижа: треть пермяков (33%) считают, что статус их профессии за последние 2—3 года не изменился, 23% отмечают его рост. В целом по России чаще других о повышении престижа своей специальности сообщают работники автосервисов (44%), IT-сферы (43%), бьюти-индустрии (42%), маркетинга и PR (35%), а также мастера персональных услуг, строители, ремонтники и сотрудники общепита (около 31—33%).

Готовность к профессиональным переменам: почти половина работающих россиян (48%) в той или иной степени рассматривают возможность смены сферы деятельности ради более престижной карьеры. Среди молодёжи 18—24 лет этот показатель достигает 64%, в группе 25—34 лет — 58%, среди респондентов 35—44 лет — 51%. Наиболее открыты к переменам мастера персональных услуг (68%), топ-менеджеры (63%), специалисты службы поддержки (61%), клинеры, маркетологи, работники металлообработки, продаж и общепита.

Идеальный карьерный сценарий для пермяков: 30% опрошенных видят себя востребованными специалистами, способными самостоятельно выбирать лучшие предложения на рынке. Четверть респондентов (25%) хотели бы запустить или масштабировать собственный проект, 23% — стать экспертом, работающим с передовыми технологиями. Для 19% важно заниматься общественно значимой деятельностью, 17% стремятся получить редкую квалификацию или гибридную специализацию, 16% видят себя в роли наставников, 12% — признанными экспертами в инновационных направлениях.

