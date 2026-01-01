За сутки в Пермском крае потушили девять пожаров Пострадавших нет

Константин Долгановский

За истекшие сутки на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано девять возгораний. Два пожара произошли в Перми, ещё по одному случаю зафиксировано в Березовском, Кишертском, Чайковском, Очерском, Кудымкарском, Березниковском и Пермском муниципальных округах.

Информация о травмированных или погибших на пожарах не поступала.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и стабилизации пожароопасной обстановки 13 апреля в регионе продолжили работу профилактические группы. В их составе было задействовано 436 человек, сформировано 182 мобильные бригады. В ходе рейдов выполнены следующие мероприятия:

- проведено 1 669 подворовых обходов жилых домов;

- с гражданами проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 2 636 человек;

- распространено 2 162 памятки и информационные листовки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков возгорания необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб — «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасателей позволяет минимизировать ущерб и предотвратить трагические последствия.

