В Пермском крае зафиксировано рекордное снижение потребления алкоголя По этому показателю регион вошёл в пятерку лидеров

В марте 2026 года в России отмечено снижение потребления алкогольной продукции в 68 из 85 регионов. Наиболее значительное падение зафиксировано в Пермском крае, где годовое потребление на душу населения уменьшилось на 3,8 л. Это лучший показатель среди всех субъектов РФ. Такие данные приводит РИА Новости.

В регионах Приволжья потребление алкоголя упало также в Кировской (на 3,6 л) и Пензенской (на 3,2 л) областях. В пятёрку лидеров по снижению также вошли Забайкальский край (2,9 л) и Липецкая область (2,7 л).

В целом по стране среднее потребление алкоголя снизилось с 8,41 до 7,78 л на человека за последние 12 месяцев.

По данным исследования, меньше всего алкоголя потребляют в Чечне — всего 0,02 л на душу населения. Больше всего пьют в Ненецком АО — 18,2 л.

Эксперты издания отмечают, что тенденция к снижению потребления алкоголя в России сохраняется уже несколько лет, что связано с государственной политикой по ограничению продаж, повышением акцизов и просветительской работой среди населения.

