В Пермском крае пересмотрят пособия многодетным семьям Речь идёт о семьях, получивших отказ из-за незначительного превышения дохода

В Пермском крае изменят подход к назначению единого пособия многодетным семьям, ранее получившим отказ из-за незначительного превышения дохода. Согласно новым правилам, выплата будет назначена даже в том случае, если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Об этом сообщает «Рифей».

Как сообщили в краевом отделении Социального фонда, пересмотр ранее принятых решений пройдет в автоматическом режиме — речь идет об отказах, вынесенных начиная с января 2026 года. Повторно подавать заявление не потребуется: уведомления о перерасчете поступят заявителям через портал Госуслуг.

Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году эта сумма равна 8 450 рублям.

Таким образом, семьи, чей доход лишь незначительно превышает установленный порог, получат возможность оформить поддержку без дополнительных обращений и сбора документов.

