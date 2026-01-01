В Перми одобрили строительство 100-метрового дома на углу Окулова и Толмачёва В новом ЖК построят многоуровневый паркинг

Изображение проекта предоставлено пресс-службой Минимущества Пермского края

Власти Пермского края выдали разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса в квартале № 013 в Дзержинском районе. Как стало известно «Новому компаньону», разрешение было получено ООО СЗ «Юника Окулова» 12 марта.

Новый ЖК переменной этажности появится на ул. Толмачёва, 3. В границах улиц Окулова и Монастырской и зданий по ул. Окулова, 62 и ул. Монастырской, 144 также построят многоуровневый паркинг и двухэтажный стилобат с коммерческими площадями.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проектом ЖК предусмотрено строительство 32-этажного дома высотой 100 м. Для этого минимущества Прикамья в 2024 году утвердило документцаию по планировке территории, а в 2025-м на участке была установлена специальная подзона и предельный максимальный коэффициент плотности застройки 3,57.

