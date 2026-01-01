Для участников СВО и их семей в Прикамье открыт набор в программу «СВОё дело» Обучение стартует 21 апреля

Для участников специальной военной операции и членов их семей старше 18 лет в Прикамье открыт набор на седьмой поток обучающей программы «СВОё дело». Как уточняют в краевом правительстве, регистрация доступна на сайте организатора, участие в программе проводится на бесплатной основе.

Обучение стартует 21 апреля и продлится до 29 мая в очно-заочном формате. Очные встречи проходят по ул. Монастырской, 3 и ул. Ленина, 68.

На занятиях проводится психологическая работа с постановкой целей, изучаются основы предпринимательства, финансовое планирование, юридические аспекты, а также маркетинг и продвижение. Отмечается, что социальному предпринимательству и партнёрству с некоммерческими организациями уделяется особое внимание — они выделены в отдельные блоки.

Участники программы проработают практические кейсы, которые помогут составить индивидуальную карту развития, рассчитать бюджет и протестировать бизнес-идею. Всё это поможет не только оценить личный потенциал, освоить навыки для реализации собственного дела через предпринимательскую или некоммерческую деятельность, но и получить психоэмоциональную и мотивационную поддержку.

В роли спикеров на занятиях выступают предприниматель, руководитель Комитета семей воинов Отечества Пермского края Ирина Ермакова, психолог Жанна Балабина, бизнес-тренер Светлана Алексенко, PR-менеджер Дмитрий Ольхов и военный психолог Павел Вяткин.

Программа разработана в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» по заданию регионального министерства экономического развития и инвестиций «Пермским фондом развития предпринимательства». За пять предыдущих потоков программы обучение прошли уже более 300 человек.

