На базе ПНППК в Перми открылась вторая в городе площадка краевой инженерной школы Первая была открыта в прошлом году на базе ПГНИУ

На базе Пермской научно-производительной приборостроительной компании (ПНППК) 13 апреля открылась вторая в Перми площадка краевой инженерной школы «Фотоника, новые материалы и приборостроение». Первая такая площадка была открыта годом ранее на базе ПГНИУ.

Участие в событии приняли помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Они ознакомились с лабораториями фотоники, цифрового производства, электроники, бюро моделирования, конструкторским бюро оптического приборостроения и интерактивным классом «Инноватика».

«Всё, что создаётся и делается пермскими инженерами востребовано для России. В Прикамье активно к этому процессу привлекается молодёжь — уже в школе детям помогают выбрать свою будущую профессию благодаря разным программам. Желаю вам реализовать всё то, что задумываете во благо нашей страны», — отметил Андрей Фурсенко.

В данный момент на площадках инженерной школы лаборатории и конструкторское бюро действуют совместно с лабораториями НОЦ ПНППК, составлен портфель из более чем 60 потенциальных НИОКР-задач от индустриальных партнёров, а также подготовлены семь заявок на финансирование перспективных проектов. По будущим продуктам проведены маркетинговые и патентные исследования. Пространство подготовки планируется в дальнейшем расширять не только для предприятий Пермского края, но и других регионов России.

«Открытие новой площадки краевой инженерной школы ставит перед нами задачу в объединении процесса образования, научных открытий и производства в единый цикл. Важно, что университеты региона задействованы в подготовке инженерных кадров и работа идёт в связке с индустриальными партнёрами. Уверен, всё это поможет ребятам в будущем стать востребованными специалистами и выстроить траекторию своего жизненного пути с Пермским краем», — поделился Дмитрий Махонин.

Создание краевой инженерной школы направлено на подготовку инженерных кадров нового типа в области радиофизики, приборостроения, нано- и информационных технологий, а также на запуск проектно-продуктовых команд для обеспечения полного цикла — от исследования и разработки до внедрения конкурентной продукции. Она развивает научно-технологический задел Центра компетенций НТИ «Фотоника» и формирует будущую передовую инженерную школу.

Базовой организацией и разработчиком проекта является Пермский государственный начуно-исследовательский университет. Развитие краевой инженерной школы проходит при поддержке регионального правительства и во взаимодействии с предприятиями Прикамья. Индустриальными партнёрами являются одни из крупнейших технологических компаний края, такие как ПАО «ПНППК», ПАО НПО «Искра», АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «УНИИКМ» и другие.

