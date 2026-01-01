В Перми будут судить организаторов незаконной миграции По данным силовиков, в преступную группу входили не менее 12 человек

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух женщин, обвиняемых в создании преступного сообщества и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, в 2021 году жительница Москвы вместе с сообщниками, среди которых была и жительница Тулы, создала преступную группу. В неё вошли не менее 12 человек. Участники сообщества за деньги проводили фиктивные экзамены для иностранных граждан по русскому языку и истории России, гарантируя им успешное прохождение тестирования. Это позволяло мигрантам получать патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство и гражданство РФ.

В результате действий обвиняемых на территории России незаконно находились иностранные граждане, отметили в прокуратуре.

С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается.

