ФАС пресекла нарушения регоператора по обращению с отходами в Пермском крае Компания «ПРО ТКО» самовольно внесла новые условия в договоры по корректировке оплаты

фото: ПРО «ТКО»

Пермское УФАС России вынесло предупреждение АО «Пермский региональный оператор ТКО» («ПРО ТКО») за злоупотребление доминирующим положением на рынке обработки твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольную службу обратилось ООО «Прогресс», работающее в сфере обработки отходов в Верещагино. Как выяснилось, регоператор, являясь заказчиком услуг у операторов полигонов, самовольно включил в договоры условие о снижении оплаты за недостижение плановых показателей по обработке отходов. Однако по закону такие корректировки должны проводиться только Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края, а не самим оператором.

Пермское УФАС установило, что действия АО «ПРО ТКО» противоречат закону «О защите конкуренции» и ущемляют интересы операторов полигонов. Региональному оператору было выдано предупреждение: привести договоры в соответствие с законодательством. В установленный срок компания исполнила требования ФАС, исключив незаконные пункты из соглашений.

