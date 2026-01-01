В Пермском крае обвиняемого в убийстве беременной девушки заключили под стражу По версии следствия, он задушил её в машине, а тело спрятал на свалке

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следствие предъявило обвинение местному жителю 1980 г.р. в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) своей знакомой беременной женщине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла в Верещагинском округе 6 апреля 2026 года. Обвиняемый, заведомо зная, что девушка находится в положении, задушил её в своём автомобиле, после чего спрятал тело на мусорной свалке.

Следственные органы осмотрели место происшествия и взяли показания у обвиняемого, а также изъяли его автомобиль. Назначены необходимые судебные экспертизы. По ходатайству следствия суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Убийство женщины, находящейся в состоянии беременности, квалифицируется как особо тяжкое преступление и предусматривает строгую ответственность: лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

