В Перми за неделю 16 человек пострадали в ДТП Среди них были двое детей

Константин Долгановский

С 6 по 12 апреля 2026 года в Перми зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них — двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

За этот период сотрудники ведомства пресекли 1554 правонарушения на дорогах. В том числе:

— выявлено 52 водителя с признаками опьянения: 25 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 16 отказались от медицинского освидетельствования, 11 сели за руль повторно с признаками опьянения;

— 54 водителя управляли транспортными средствами без водительских удостоверений;

— зафиксировано 20 случаев выезда на встречную полосу;

— 118 нарушений связаны с непредоставлением преимущества пешеходам;

— 96 пешеходов нарушили ПДД;

— выявлено 40 нарушений правил перевозки детей.





Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, заботиться о собственной безопасности и безопасности окружающих.

