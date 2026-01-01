В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины Его тело обнаружили в сгоревшей машине в Добрянском округе

В Добрянском городском округе следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 8 апреля 2026 года в вечернее время в посёлке станции Кухтым после тушения пожара в автомобиле было обнаружено тело мужчины 1999 г.р.

Сейчас назначен ряд необходимых судебных экспертиз для установления причин его гибели. Следователи допрашивают свидетелей и проводят другие процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Как уточняет местное издание «Зори Плюс», погибшим был отец двух детей, 27-летний Степан Трутнев. Его супруга сообщила, что они в семьёй живут в Вильве, но вечером 8 апреля мужчина поехал к своим знакомым и не вернулся.

