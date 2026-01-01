Сотрудника ДПС в Пермском крае признали виновным в мошенничестве Он совершил преступление с использованием своего служебного положения

Сотрудника ДПС в Пермском крае признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения — по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь на тот момент сотрудником дорожно-патрульной службы МО МВД «Кудымкарский» ГУ МВД России по Пермскому краю совершил хищение чужого имущества путём обмана», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено на основании переданных Кудымкарским межрайонным следственным отделом СКР материалов. Кочёвский районный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Согласно постановлению суда, бывший сотрудник ДПС должен выплатить штраф 230 тыс. руб. Кроме того, он на два года лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в правоохранительных органах РФ. Приговор вступил в законную силу.

