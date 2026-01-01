В Перми семья с ребёнком-инвалидом получила жильё после вмешательства прокуратуры Администрацию обязали сделать это через суд

фото: Пермский краевой суд

Прокуратура Кировского района Перми провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав несовершеннолетнего, который является инвалидом. В ходе проверки выяснилось, что ребёнок нуждается в специальных средствах и приспособлениях в жилом помещении, однако квартира, в которой живёт семья, не может быть адаптирована под его потребности.

В надзорном ведомстве пояснили: несмотря на это, администрация Перми длительное время не принимала мер по предоставлению семье подходящего жилья. В связи с этим прокурор направил исковое заявление в суд. Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокуратуры и обязал муниципалитет предоставить семье благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке, полностью отвечающее потребностям ребёнка-инвалида.

После вступления судебного решения в силу прокуратура продолжит контролировать его исполнение, добавили в ведомстве.

