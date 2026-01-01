В Пермском округе прокомментировали ситуацию с выплатами пострадавшим от паводка Компенсации получат не все

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

В Пермском округе подтопило один жилой дом и несколько хозяйственных построек в д. Качка. В администрации муниципалитета сообщили, что на данный момент официальных обращений от собственников пострадавших объектов не поступало.

Власти округа уточнили, что отдельные денежные компенсации для жителей, пострадавших от весеннего паводка, не предусмотрены. Исключением может стать только введение режима чрезвычайной ситуации на территории — в этом случае выплаты будут производиться в соответствии с законодательством.

«Исключением является ситуация официального введения режима чрезвычайной ситуации на соответствующей территории. В таком случае выплаты производятся в порядке, установленном законодательством», — пояснили в пресс-службе Пермского округа сайту perm.aif.ru.

Жителям, чьё имущество оказалось в зоне подтопления, рекомендовано обращаться в страховые компании, если у них есть действующий договор добровольного страхования. Размер возможной выплаты будет зависеть от условий такого договора.

В администрации также отметили, что специалисты продолжают следить за паводковой обстановкой и информировать население о рисках через официальные каналы.

