Филиал «ПМУ» подвёл итоги благотворительной деятельности в 2025 году

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2025 году направил на реализацию благотворительных проектов более 10 млн руб.

По благотворительной программе «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» оказывает поддержку Федерации плавания Пермского края. В 2025 году были проведены пять региональных чемпионатов и первенств. Пловцы Пермского края завоевали 68 медалей на окружных, всероссийских и международных стартах. Семь спортсменов и четыре тренера вошли в сборную команду России. Воспитанница спортивного клуба «Олимпия-Пермь» Кира Манохина в составе сборной страны стала серебряным призёром Кубка мира и Первенства мира среди юниорок.

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» премии от филиала «ПМУ» по 100 тыс. руб. получили победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученик школы № 132 г. Перми Егор Вазисов и его учительница химии Светлана Тебенькова.

По программе «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» оказал помощь в приобретении 100 саженцев-крупномеров цветущих деревьев и кустов для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрения для этого. В зелёной акции приняли участие более 50 волонтёров. Это сотрудники филиалов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим», а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума.

Филиал «ПМУ» оказывает поддержку сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — ветеранам» средства направляются в Совет ветеранов «ПМУ», в котором состоят около 400 пенсионеров. Они получают ежеквартальную материальную помощь, участвуют в спортивных и праздничных мероприятиях.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Спонсорская программа филиала «ПМУ» реализуется согласно политике благотворительной деятельности «Уралхима». Основные усилия мы уже много лет концентрируем на развитии вида спорта «плавание» в Пермском крае, на продвижении химического образования, на волонтёрских, экологических проектах в районе присутствия и на поддержке ветеранов. В 2026 году эта работа будет продолжена.

