Выручка пермской вертолётной компании выросла до 62,3 млн рублей

Константин Долгановский

Пермская компания «Урал Турс», занимающаяся организацией вертолётных экскурсий для туристов, по итогам 2025 года продемонстрировала рост выручки, которая достигла 62,3 млн руб. Это на 13,3 млн больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

При этом финансовые результаты компании не столь однозначны: чистая прибыль сократилась с 5,9 до 4,5 млн руб., а себестоимость реализованных услуг выросла более чем на половину — с 36,7 до 56,2 млн руб.

«Урал Турс» ведёт деятельность с 2023 года, зарегистрирована в Перми и осуществляет пассажирские перевозки, в том числе к знаменитому плато Маньпупунер, используя воздушные суда партнёра — компании «Геликс».

По словам директора «Урал Турс» Максима Симакина, улучшение финансовых показателей обусловлено ростом туристического интереса и активизацией научно-просветительской деятельности в северных районах края. За один сезон с аэроплощадки в Чердыни было перевезено порядка 650 пассажиров. В числе наиболее популярных маршрутов — Печоро-Илычский заповедник, природный парк «Пермский» и Вишерский заповедник. Помимо туристических задач, вертолёты задействованы в обеспечении деятельности охраняемых природных территорий: в доставке инспекторского состава, технического оборудования и продуктов питания.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.