За сутки в Прикамье произошло восемь пожаров Пострадавших нет

МЧС России по Пермскому краю

За истекшие сутки на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано восемь возгораний. Один пожар произошел в Перми, два — в Пермском муниципальном округе. По одному случаю зафиксировано в Нытвенском, Карагайском, Чусовском, Кунгурском муниципальных округах, а также в Чайковском городском округе.

Обошлось без пострадавших.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и стабилизации обстановки 12 апреля в регионе продолжили работу профилактические группы. В их составе было задействовано 420 человек, сформированы 182 мобильные бригады. В ходе рейдов выполнены следующие мероприятия:

— проведено 1762 подворовых обхода жилых домов;

— проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 2522 человека;

— распространено 2004 памятки и информационные листовки.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков возгорания необходимо незамедлительно сообщать об этом по телефонам экстренных служб: «01», «101» или «112». Своевременный вызов спасателей позволяет минимизировать ущерб и предотвратить трагические последствия.

