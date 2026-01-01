Начальника прикамской ветеринарной инспекции оштрафовали

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Пермского края инициировала проверку после обращения гражданина, сообщившего о неправомерном отказе сотрудников Государственной ветеринарной инспекции региона предоставить ему доступ к документам, связанным с рассмотрением его заявления.

В ходе надзорных действий информация, изложенная в обращении, получила подтверждение. По итогам проверки заместитель прокурора края внес руководителю профильного исполнительного органа государственной власти представление, направленное на устранение выявленных нарушений законодательства о порядке работы с обращениями граждан.

Тем не менее, после рассмотрения прокурорского акта нарушения устранены не были: материалы проверки так и не были предоставлены заявителю для ознакомления. Данное обстоятельство стало основанием для возбуждения в отношении руководителя контрольного ведомства дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Постановлением Мотовилихинского районного суда Перми должностное лицо привлечено к административной ответственности в форме штрафа. На момент публикации судебное решение еще не вступило в законную силу.

