В Перми сотрудницу круизной компании повторно будут судить за мошенничество Женщина присваивала себе деньги

Константин Долгановский

В Перми состоится повторное судебное разбирательство в отношении 32-летней сотрудницы одной из местных круизных компаний. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершённом в 2025 году. Об этом сообщили в Пермском линейном отделе транспортной полиции.

По данным следствия, с марта по май пермячка, занимая должность менеджера, принимала оплату за прогулки на теплоходе по Каме, однако деньги в кассу не вносила, а распоряжалась ими по своему усмотрению.

Изначально следствие выявило четыре эпизода хищения, общий ущерб по которым превысил 60 тыс. руб. В сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело, а в ноябре суд назначил ей 6 месяцев исправительных работ.

Однако в январе 2026 года появились новые данные. Как выяснилось, обвиняемая скрыла часть своих махинаций. В тот же период она, используя служебное положение, предоставляла пассажирам свой личный банковский счёт для оплаты услуг, присваивая полученные средства. В результате сумма ущерба выросла до 78 тыс. руб.

Сейчас следствие по делу завершено, материалы дела переданы в мировой суд Ленинского района Перми для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.