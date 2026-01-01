Житель Пермского края заплатил 200 тысяч рублей за незаконную вырубку леса

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края уголовный штраф в размере 200 тыс. руб. за незаконную вырубку леса.

С января по февраль 2025 года житель п. Кордон, не имея разрешительной документации на заготовку древесины, осуществил незаконную рубку лесных насаждений с использованием личного трактора Т-150 и бензопилы. Его действия привели к уничтожению 48 лиственных деревьев, что нанесло ущерб лесному фонду России на сумму свыше 500 тыс. руб.

В отношении 60-летнего нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Несмотря на полное возмещение причиненного ущерба, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа 200 тыс. руб. Исполнительный документ для принудительного взыскания был направлен в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю.

Должнику своевременно направили уведомление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия: при неуплате штрафа в течение установленного 60-дневного срока назначенное наказание могло быть заменено на иное. Дополнительным стимулом для скорейшего погашения задолженности стало постановление судебного пристава о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Мужчина принял решение не доводить ситуацию до крайних мер и оперативно перечислил всю сумму штрафа. Исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

