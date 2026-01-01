В Перми почти исчезли квартиры больше 70 кв. м в новостройках Рынок сконцентрирован в сегменте до 50-60 кв. м

Дмитрий Енцов

На рынке новостроек Перми и Пермского края наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению доли квартир увеличенной площади. Согласно аналитике «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», основная масса предложения сегодня приходится на компактные планировки, в то время как лоты площадью от 70 кв. м представлены фрагментарно.

Подтверждением курса на компактность служит средний показатель площади квартиры в пермских новостройках — порядка 48,5 кв. м. Аналогичная картина складывается и в городах края, несмотря на незначительное превышение средних значений: в Краснокамске — 52,5 кв. м, в Чайковском — 55,5 кв. м, в Березниках — 60,8 кв. м. Даже в этих локациях подавляющее число объектов не превышает отметку в 60 кв. м.

Ключевым драйвером таких изменений стало перераспределение покупательского спроса. Ориентация на доступный бюджет стимулирует интерес к малогабаритному жилью, на что девелоперы реагируют корректировкой портфелей: доля небольших квартир в проектах растет, а объем просторных лотов сокращается.

Подобная стратегия привела к формированию дефицита крупногабаритного жилья в сегменте новостроек Перми. Несмотря на сохранение спроса, большие квартиры остаются редким предложением и не составляют массовой конкуренции компактным форматам, что углубляет разрыв между этими сегментами.

Структура текущего предложения показывает, что большинство лотов укладывается в диапазон до 60 кв. м. Наиболее плотно заполнен сегмент от 44,6 до 49,1 кв. м, что фиксирует общий рыночный тренд на оптимизацию площадей.

Объекты повышенной метражности встречаются значительно реже. Квартиры площадью 73-74 кв. м носят единичный характер, а варианты от 80 до 98,3 кв. м образуют крайне узкую прослойку предложения, не влияющую на общую статистику и остающуюся нишевым продуктом.

«Мы фиксируем существенное снижение доли квартир большой площади в пермских новостройках. Рынок сконцентрирован в сегменте до 50-60 кв. м, тогда как предложения от 70 кв. м становятся редкостью. Это прямое отражение структуры спроса, где приоритетом для покупателя остается финансовая доступность жилья», — резюмирует Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.