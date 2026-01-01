В Прикамье следователи завели уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Лысьве Люди живут в квартирах, где из-за протекающей кровли здания образовались грибок и плесень

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Лысьве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это произошло после того, как в социальных сетях появилась информация о неудовлетворительном состоянии жилого дома по ул. Фестивальной. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Здание, построенное в 1960 году, не проходило капитальный ремонт с момента своей сдачи в эксплуатацию, что привело к серьёзным проблемам.

Основные проблемы дома — кровля и система отопления. В частности, из-за плохого состояния крыши квартиры затапливает во время дождей, что способствует образованию грибка и плесени. Отопление в здании не соответствует установленным нормативам, что создает дополнительные неудобства для жильцов.

Жильцы неоднократно обращались в различные инстанции, однако управляющая компания не приняла необходимых мер для устранения нарушений.

В связи с этим следственные органы СКР по Пермскому краю начали расследование. В рамках уголовного дела следователи выяснят все обстоятельства и привлекут виновных к ответственности.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.