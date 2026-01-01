Следователи СК в Прикамье возбудили уголовное дело о халатности при содержании дороги В Кунгурском округе жители жалуются на невозможность выехать из деревни

В Кунгурском городском округе возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), связанной с неудовлетворительным состоянием автомобильной дороги. Дело было инициировано после обращения жителей д. Березовка, которые жаловались на глубокие колеи, затрудняющие движение легковых автомобилей, особенно в межсезонье. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермском у краю.

В ведомстве пояснили, что жители деревни неоднократно обращались в местную администрацию с просьбами о ремонте дороги, однако подрядчик не принимал необходимых мер для приведения её в нормативное состояние. В результате следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю начали проверку действий должностных лиц, ответственных за содержание данной автодороги.

Следствие оценит, насколько действия или бездействие ответственных лиц повлияли на безопасность дорожного движения и качество жизни местных жителей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.