В Пермском крае простятся с бойцом СВО Алексеем Дементьевым Военнослужащий был выпускником педагогического вуза

Фото: администрация Большесосновского округа

В селе Большая Соснова состоится церемония прощания с участником СВО Алексеем Дементьевым. Военнослужащий погиб еще два года назад. Об этом сообщили на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Алексей — уроженец д.Старая Гыя Удмуртской Республики. После окончания школы он поступил в Глазовский государственный педагогический институт на филологический факультет. В 2000 году он переехал в село Большая Соснова, где создал семью.

На СВО он служил старшим рядовым и погиб 1 августа 2023 года.

Прощание с Алексеем Дементьевым пройдёт 13 апреля в 12:00 на площади у Храма в честь Владимирской Божьей Матери (ул. Ворошилова, 1).

