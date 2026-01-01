В начале следующей недели в Прикамье прогнозируют гололедицу на дорогах
Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 13 апреля в отдельных районах по краю на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в ведомстве водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
В то же время пешеходам рекомендуют быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.