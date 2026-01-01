Пермский край вошёл в пятёрку регионов-лидеров по количеству приютов для животных В этих учреждениях содержится более 5 тысяч кошек и собак

Константин Долгановский

В России состоялась первая Всероссийская перепись приютов для животных, организованная Центром изучения питания и благополучия животных. Пермский край вошёл в пятёрку лидеров страны по числу приютов для бездомных животных, заняв четвёртое место. В регионе действует 25 приютов, где содержится более 5 тыс. кошек и собак.

Результаты исследования были представлены на XXXIV Московском международном ветеринарном конгрессе.

Тройку лидеров возглавил Санкт-Петербург, где находится 31 учреждение (около 4,75 тыс. животных). Далее идут Московская область — 28 приютов (11,1 тыс. животных) и Москва — 25 приютов (18,2 тыс. животных). Топ-5 замыкает Ханты-Мансийский АО — Югра: в этом регионе действуют 24 приюта (4,7 тыс. животных).

По итогам переписи выяснилось, что в стране действует 819 приютов — среди них федеральные, муниципальные и частные организации. При этом 84% — частные (685 приютов), 118 — муниципальные, а 16 — федеральные.

В исследовании отмечается, что в этих приютах содержится около 127 тыс. кошек и собак, а реальное число может достигать 170-250 тыс. особей.

Более половины всех приютов (54%) расположены в трёх федеральных округах: Центральном, Приволжском и Северо-Западном. В этих регионах проживает и основная масса животных из приютов — 73% от общего числа.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.