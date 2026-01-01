В Перми почти вдвое снизился дефицит водителей общественного транспорта В городе задействовано более 900 автобусов и трамваев

Администрация Перми

В Перми наблюдается существенное улучшение ситуации с нехваткой водителей общественного транспорта. По информации городской администрации, если в 2024 году дефицит составлял 25%, то к концу 2025 года этот показатель снизился до 13% — то есть почти в два раза.

В мэрии отмечают, что положительная динамика связана с несколькими факторами. Среди них — запуск автобусов особо большого класса, повышение заработной платы и рост привлекательности профессии. Теперь водители освобождены от обязанности принимать оплату за проезд, а условия труда, по мнению городских властей, стали заметно лучше.

На сегодняшний день в системе общественного транспорта Перми задействовано более 900 автобусов и трамваев.

