В Прикамье прощаются с тремя бойцами, погибшими на СВО

Константин Долгановский

В Пермском крае состоятся церемонии прощания с тремя военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции. Речь идет о Романе Локтионове (дата гибели — 15 января 2024 года), Сергее Карасёве (3 августа 2025 года) и Алексее Носкове (31 марта 2026 года).

Ефрейтор Роман Фёдорович Локтионов, родившийся в 1978 году в д. Коротаево, до мобилизации работал водителем. Прощание с ним запланировано на 13 апреля. Отпевание пройдет в 10:00 в храме города Верещагино, после чего в 11:00 в Нижнегалинском клубе состоится траурный митинг.

Сергей Николаевич Карасёв (1982 г.р.) отправился на фронт добровольцем в 2024 году. Церемония прощания с ним пройдет 11 апреля в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Новогайвинская, 71.

Алексей Игоревич Носков, 2000 г.р., трудился на заводе ОДК-СТАР и выполнял задачи в зоне СВО в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов. Прощальный митинг состоится 15 апреля в 11:00 в Кудымкаре по ул. Центральной, 1в.





