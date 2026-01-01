Пермь вошла в «рубиновый рейтинг» городов

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV проанализировал реализацию украшений с рубинами в фирменной розничной сети за 2025 год и подготовил специализированный рейтинг городов. Пермь вошла в топ-4 по темпам роста интереса к данным ювелирным изделиям.

По итогам года спрос на рубины в Перми увеличился на 50% по сравнению с предыдущим периодом, что обеспечило городу четвертую строчку рейтинга. Лидером роста стала Казань, где показатель вырос на 120%. Также в пятерку наиболее динамичных рынков вошли Саратов (+77%), Иркутск (+56%) и Омск (+35%). В среднем по России интерес к украшениям с рубинами вырос на 8%.

В денежном выражении продажи ювелирных изделий с рубинами в магазинах SOKOLOV по стране увеличились на 17%, а в Перми — на 26%. Наиболее значительный рост выручки продемонстрировали Казань (+134%), Саратов (+93%), Калининград (+65%), Иркутск (+53%) и Краснодар (+42%).

Средний чек в Перми составил 35 300 руб. Самый высокий показатель зафиксирован в Краснодаре — 64 621 руб. В пятерку городов с наибольшим средним чеком также вошли Калининград (62 642 руб.), Ростов-на-Дону (61 969 руб.), Санкт-Петербург (54 024 руб.) и Сочи (53 746 руб.).

Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, жители Перми чаще выбирают украшения с рубинами в исполнении из красного и белого золота. Наибольшим спросом пользуются три категории изделий: кольца, серьги и подвески.

