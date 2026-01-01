В Перми доля премиальных ЖК достигла 4%

Константин Долгановский

В Перми на долю премиальных жилых комплексов приходится 4% от совокупной площади возводимого жилья. Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные «Циан. Аналитики». Согласно исследованию, стоимость квадратного метра в объектах премиум-сегмента в среднем превышает общерыночный показатель в 1,6 раза.

Среди российских городов-миллионников лидером по доле элитных новостроек является Москва — 13%. Далее следуют Казань (8%), Самара (7%) и Челябинск (5%). В то же время в Волгограде, Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Омске предложения в премиальном сегменте нового строительства на текущий момент отсутствуют.

