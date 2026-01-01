С бывшего подрядчика пермского крематория хотят взыскать более 20 млн рублей
Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска индивидуального предпринимателя Салавата Джалилага Оруджова, зарегистрированного в Ханты-Мансийском автономном округе, к компании ООО «РусРазвитие». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно материалам дела, истец требует взыскать с ответчика 9,1 млн руб. задолженности по договору оказания транспортных услуг с экипажем, а также 12,5 млн руб. штрафных санкций. Дата следующего судебного заседания назначена на 20 мая.
В апреле 2023 года пермское ООО «РусРазвитие» одержало победу в тендере на возведение крематория — объект, строительство которого обсуждается местными властями с 2013 года. Компания предложила выполнить работы за стартовую цену контракта в размере 472,06 млн руб. Однако впоследствии сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели оперативно-следственные мероприятия в МКУ «Пермблагоустройство», изъяв документацию, связанную с реализацией проекта крематория. Уже в мае 2023 года соглашение с «РусРазвитие» было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
