С бывшего подрядчика пермского крематория хотят взыскать более 20 млн рублей Судебное заседания назначено на 20 мая

Сергей Глорио

Арбитражный суд Пермского края начал рассмотрение иска индивидуального предпринимателя Салавата Джалилага Оруджова, зарегистрированного в Ханты-Мансийском автономном округе, к компании ООО «РусРазвитие». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, истец требует взыскать с ответчика 9,1 млн руб. задолженности по договору оказания транспортных услуг с экипажем, а также 12,5 млн руб. штрафных санкций. Дата следующего судебного заседания назначена на 20 мая.

В апреле 2023 года пермское ООО «РусРазвитие» одержало победу в тендере на возведение крематория — объект, строительство которого обсуждается местными властями с 2013 года. Компания предложила выполнить работы за стартовую цену контракта в размере 472,06 млн руб. Однако впоследствии сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели оперативно-следственные мероприятия в МКУ «Пермблагоустройство», изъяв документацию, связанную с реализацией проекта крематория. Уже в мае 2023 года соглашение с «РусРазвитие» было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

