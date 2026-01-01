«Парма» проиграла в полуфинале Кубка УНИКСу

БК «Парма»

В Санкт-Петербурге завершился полуфинальный матч Финала Четырех WBC, в котором баскетболисты пермской «Пармы» встретились с казанским УНИКСом. Игра завершилась победой казанцев со счетом 104:83, из-за чего пермяки не смогли выйти в главную встречу турнира.

Наиболее результативным игроком в составе «Пармы» признан Брендан Адамс: на его счету 28 набранных очков, девять результативных передач и два подбора.

Теперь пермскому клубу предстоит сыграть в матче за третье место Кубка. Соперником станет команда, проигравшая в полуфинальной паре ЦСКА — «Зенит».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.