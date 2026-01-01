Пермский БК «Парма» уступил УНИКСу в рамках Финала Четырёх WBC Счёт в игре — 104:83

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил БК «Уникс» в рамках Финала Четырех WBC в Питере. Финальный счёт матча — 104:83 в пользу казанцев.

Лидерами матча стали Брендан Адамс, который заработал 28 очков, выполнил 9 передач и 2 подбора; Александр Захаров (23 очка, 6 подборов) и Террелл Картер (13 очков, 5 подборов).

Завтра игроки пермского баскетбольного клуба поборются за третье место с проигравшей командой из пары ЦСКА — «Зенит».

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский БК «Бетсити Парма» одержал победу над сербской «Мегой» и вышел в Финал четырёх Winline Basket Cup. Последний матч группового этапа проходил на домашнем паркете 31 марта. Встреча завершилась счётом 92:70 (25:24, 19:13, 21:11, 27:22).

