Глава СК ждёт доклад по делу о нарушении прав жительницы аварийного дома в Перми Её квартиру затопило, жить в ней стало невозможно Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину через информационный центр поступило обращение жительницы Перми относительно нарушения её прав. Заявительница является собственницей квартиры в жилом доме 1928 г.п., расположенном по ул. Уральской, который в 2022 году был признан аварийным в связи с критическим износом несущих конструкций. Расселение данного здания запланировано до 2030 года.

Сотрудники управляющей компании не выполняют свои обязательства по обслуживанию дома. В частности, в октябре прошлого года в квартире заявительницы произошло затопление вследствие коммунальной аварии в системе теплоснабжения, что сделало проживание в помещении невозможным. Предыдущие обращения гражданки в соответствующие инстанции не привели к положительному результату, и ситуация остаётся нерешённой. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил руководителю Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину запрос о предоставлении доклада с предварительными и окончательными результатами расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

