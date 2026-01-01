Техготовность путепровода по улице Монастырской в Перми составляет уже 65% Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Министерство дорог и транспорта Пермского края

В Перми продолжается реконструкция путепровода на ул. Монастырской в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Техническая готовность объекта составляет 65%.

Работы разделены на шесть участков, начиная от Дома Мешкова в сторону станции Пермь I. На участках №3, 4, 5 и 6 завершено возведение опор и укладка пролетных балок. Из 85 планируемых балок уже смонтированы 58, осталось установить 27.

На участке №1 завершено устройство пяти опор, на которые уложена первая пролетная балка. На участке №2 залит фундамент опоры, идет армирование для бетонирования. Все опоры будут облицованы камнем, на одной из них предусмотрена смотровая площадка. Подпорная стена ближе к Перми I готова, продолжаются работы на стене вдоль набережной, где выполняется пескоструйная обработка. Также планируется восстановление кладки в поврежденных местах.

Укрепление подпорной стены у Дома Мешкова будет осуществлено с помощью инъекций специального раствора для повышения несущей способности. Параллельно подрядчик работает над устройством ливневой канализации и переустройством коммуникаций — водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Финальным этапом станет архитектурное оформление путепровода, включая облицовку матовой гранитной плиткой на северном портале. Реконструкция затруднена тем, что работы ведутся без остановки движения поездов. Ремонт начался в 2025 году и должен завершиться в текущем дорожном сезоне, после чего возобновятся привычные маршруты общественного транспорта.

Также будет создана смотровая площадка на уровне пешеходной зоны, организована парковка рядом с южным порталом, заменено освещение и установлено барьерное ограждение. Вблизи парковки появится лестничный спуск к памятнику железнодорожникам, а у подпорной стены у Дома Мешкова установят скамью для маломобильных граждан.

