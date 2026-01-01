На Бродовском тракте в Перми произошло тройное ДТП Пострадал водитель отечественной легковушки

greatkim / ru.freepik.com

Утром 10 апреля на Бродовском тракте столкнулись две легковушки и грузовик «КамАЗ». По информации Госавтоинспекции, около 09:03 автомобиль «Лада Гранта» не выдержал дистанцию и врезался в «Субару». После этого иномарка съехала на обочину, а отечественная легковушка столкнулась с грузовиком, который двигался впереди.

Как сообщает perm.aif.ru, в результате аварии водитель «Лады Гранты» получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние уточняется. Ранее в ряде источников сообщалось о гибели мужчины, однако в ГАИ эту информацию не подтвердили.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

