На Бродовском тракте в Перми произошло тройное ДТП
Пострадал водитель отечественной легковушки
Утром 10 апреля на Бродовском тракте столкнулись две легковушки и грузовик «КамАЗ». По информации Госавтоинспекции, около 09:03 автомобиль «Лада Гранта» не выдержал дистанцию и врезался в «Субару». После этого иномарка съехала на обочину, а отечественная легковушка столкнулась с грузовиком, который двигался впереди.
Как сообщает perm.aif.ru, в результате аварии водитель «Лады Гранты» получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние уточняется. Ранее в ряде источников сообщалось о гибели мужчины, однако в ГАИ эту информацию не подтвердили.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.