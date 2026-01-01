Пермские медики вернулись из командировки в Северодонецк Врачам вручены благодарности

Правительство Пермского края

Пермские медики вернулись из очередной командировки в Северодонецк. Как отметили в краевом правительстве, в составе 14-й бригады были терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, медицинская сестра хирургического профиля и медицинская сестра-эндоскопист.

Все они оказывали помощь жителям Северодонецкого городского округа в центральной многопрофильной больнице и городской поликлинике. Для многих это была уже не первая командировка в подшефный город.

Пермские терапевты приняли 1,3 тыс. человек, отделение реанимации — 62 пациента. За время командировки врачи провели 126 операций и 630 рентгенологических исследований, шесть тяжёлых пациентов были транспортированы на дальнейшее лечение в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Специалисты из Прикамья помогали в приёмном отделении, на первичных приёмах, оказывали помощь при экстренных поступлениях, а также провели первичный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны и выдали им необходимые рекомендации по лечению на дому.

Всем медработникам были вручены благодарности от администрации Северодонецкого городского округа и от главного врача СЦГМБ ЛНР Владимира Бирюкова.

