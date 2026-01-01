Вице-чемпионка Олимпийских игр претендует на мандат в заксобрании Пермского края
Анастасия Фесикова намерена представлять одномандатный округ № 14
Вице-чемпионка Олимпийских игр Анастасия Фесикова 10 апреля подала документы на участие в праймериз «Единой России», чтобы побороться за мандат в заксобрании Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
«Участником предварительного голосования «Единой России» стала Анастасия Фесикова. Она подала документы в Законодательное собрание Пермского края по региональной группе «Березниковская № 14» (одномандатный избирательный округ № 14)», — уточнили в реготделении партии.
Анастасия Фесикова (Зуева) — уроженка Московской области. Является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года, чемпионом мира 2011 года, четырёхкратным чемпионом Европы, трёхкратным вице-чемпионом мира и многократным чемпионом России по плаванию. Специализируется в плавании на спине.
В данный момент одномандатный избирательный округ № 14 в краевом заксобрании представляет замгенерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий» Евгений Зыбин.
