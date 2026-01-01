В Прикамье организатора занятий по альпинизму осудят за падение женщины с высоты

Сергей Глорио

В Перми перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следственным отделом по Индустриальному району Перми завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1984 г.р. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, обвиняемый организовывал занятия по альпинизму в одном из веревочных парков Индустриального района. В ходе тренировки были нарушены установленные правила безопасности, что привело к падению участницы с высоты более 10 м. В результате инцидента женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования были допрошены свидетели происшествия, проведён осмотр и изъятие оборудования, использовавшегося во время занятий. Также назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза для оценки степени тяжести полученных повреждений.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

