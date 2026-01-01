В Пермском крае простятся с бойцом СВО Романом Вожаковым Военнослужащий погиб ещё в октябре 2024 года

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, в ходе спецоперации на территории Украины погиб Роман Вожаков. Он был убит 14 октября 2024 года при выполнении боевых задач.

Роман Вожаков родился 19 июля 1981 года и служил на СВО рядовым. Иных подробностей местные власти не сообщили.

Церемония прощания состоится 14 апреля в 11:00, а позже, с 11:30, в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» (ул. Советская, 4) пройдёт траурный митинг.

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

