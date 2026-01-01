На севере Прикамья простились с участником СВО Андреем Шеффером Мужчину похоронили в Красновишерске

Фото: Администрация Красновишерского округа

Во время проведения российской спецоперации на территории Украины погиб Андрей Шеффер. Об этом сообщает администрация Красновишерского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства его гибели не уточняются. Военнослужащего похоронили 10 апреля. состоялись похороны Шеффера Андрея Эдуардовича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

«Андрей Шеффер проявил мужество, стойкость и верность присяге. Солдат похоронен на кладбище города Красновишерска со всеми воинскими почестями», — сообщили местные власти.

В администрации выразили соболезнования родным и близким Андрея Шеффера.

«Разделяем тяжесть невосполнимой утраты и скорбим вместе с семьёй погибшего», — говорится в сообщении местных властей.

