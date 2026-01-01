В Перми перед Пасхой вырос спрос на поваров Также востребованными оказались услуги декораторов и клининга

В преддверии православной Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 12 апреля, жители Перми активно готовятся к празднику. По данным аналитиков «Авито Услуг», в марте этого года пермяки стали чаще искать специалистов для организации домашних торжеств, украшения интерьера и проведения досуга с семьёй. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

Как отмечается в исследовании, особенно заметен рост интереса к услугам поваров на дом — число таких запросов увеличилось на 18% по сравнению с мартом прошлого года. Чаще всего жители города обращаются к профессионалам за помощью в приготовлении традиционных пасхальных блюд (куличей и творожной пасхи) и в покраске яиц.

Не менее востребованными оказались услуги по праздничному оформлению помещений. Спрос на украшение столов вырос почти вдвое (+97%), а интерес к декору объёмными буквами и цифрами увеличился на 9%. Такие элементы помогают создать торжественную атмосферу и сделать сервировку более эффектной.

Кроме того, пермяки стали чаще интересоваться обучающими мастер-классами — их популярность выросла на 8%. Такие занятия позволяют освоить традиционные техники росписи яиц и выпечки, чтобы затем радовать близких домашними угощениями.

Традиционно перед Пасхой, особенно в Чистый четверг, жители города уделяют особое внимание чистоте в доме. В этом году спрос на услуги клининга в Перми вырос почти в три раза, а интерес к поддерживающей уборке увеличился на 66%. Это связано с желанием встретить праздник в обновлённой и уютной обстановке.

