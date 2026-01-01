«Подпольная типография» Перми присоединится к Международному дню мемориальных домов-музеев Всех желающих приглашают на бесплатные экскурсии 19 апреля

Фото: пресс-служба ГКБУК «Пермский краеведческий музей»

В воскресенье, 19 апреля, в Перми Дом-музей «Подпольная типография» станет участником международной акции, посвящённой мемориальным домам-музеям. Это событие объединяет более 370 музеев из 40 стран мира и проводится под эгидой ИКОМ, комитета домов-музеев и исторических зданий (DEMHIST) и международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICLCM).

Как сообщили в пресс-службе краеведческого музея, акция направлена на привлечение внимания к мемориальным домам-музеям и предоставляет уникальную возможность познакомиться с их экспозициями. В этот день для посетителей подготовлена насыщенная программа.

В 13:00 начнется медиация по выставке «Коннект». Участники вместе с арт-медиатором Дарьей Гусевой исследуют историю деревянного дома, его связь с человеком и пространством города. В финале — поиск личного «коннекта» с музейным пространством.

Далее, в 14:30, состоится авторская экскурсия «От подпола до Подполки». Историк Елизавета Демышева и гид Наталья Сабаш расскажут о работе тайной типографии РСДРП в 1906 году, покажут, где хранились инструменты подпольщиков, и предложат гостям самостоятельно напечатать листовку. Экскурсия продолжится прогулкой по району Слудская горка.

Завершит выставочный день дрейф по дому-музею — в 15:30 и 17:30. Это интуитивное знакомство с пространством музея, где каждый сможет исследовать экспозицию в собственном темпе, обращая внимание на детали, звуки и запахи, а затем поделиться впечатлениями.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Фото: пресс-служба ГКБУК «Пермский краеведческий музей»

Дом-музей «Подпольная типография» — единственный сохранившийся в Перми дом рабочих начала XX века. Его экспозиция посвящена тайной типографии Российской социал-демократической рабочей партии 1906 года и революционной деятельности пермяков в период Первой русской революции.

Музей расположен по адресу: ул. Монастырская, 142.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.