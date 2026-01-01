В микрорайоне Закамск «Т Плюс» проверит тепловые сети при помощи безопасного красителя

Константин Долгановский

С 13 апреля специалисты Пермских тепловых сетей начнут обследование трубопроводов в микрорайоне Закамск. В систему отопления будет добавлен краситель «Уранин-А», который не вредит здоровью людей. Работы пройдут в зоне, где тепло обеспечивает Пермская ТЭЦ-14, в Кировском районе.

«Мы активно используем «Уранин-А» до конца отопительного сезона, чтобы находить утечки и незаконные врезки. Краситель безопасен, но при этом очень эффективно показывает места повреждений — как на самих теплосетях, так и внутри домов», — рассказал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Краситель полностью соответствует санитарным нормам. Попадая в воду, он окрашивает её в ярко-зелёный цвет, который сразу бросается в глаза при любой протечке или попадании в систему горячего водоснабжения дома. Такая проверка уже идёт в Индустриальном, Дзержинском, Ленинском районах, а также в микрорайоне Гайва.

До 27 апреля 2026 года у жителей Закамска может появиться зелёноватая вода из крана. В этом случае нужно обязательно обратиться в свою управляющую компанию, а также сообщить в Тепловую справочную службу ПАО «Т Плюс» по телефону 259-39-98 или по электронной почте uranin@tplusgroup.ru.

