Предприятие в Прикамье уличили в загрязнении атмосферы Ущерб оценили в 350 тысяч рублей

Коммерческое предприятие в Прикамье уличили в загрязнении атмосферного воздуха после аварийной ситуации на опасном производстве в 2024 году. Нарушение законодательства зафиксировано на территории Куединского муниципального округа.

Как сообщается на едином портале прокуратуры РФ, на территории муниципалитета Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха. В деятельности крупного недропользователя были выявлены нарушения.

«Установлено, что в 2024 году на опасном производственном объекте произошла аварийная ситуация, вследствие чего допущено загрязнение атмосферного воздуха. Расчёт размера, причинённого атмосферному воздуху вреда, специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора своевременно не был произведён, в добровольном порядке организацией также не возмещён», — сообщили в надзорном органе.

Руководителю территориального органа экологического надзора и недропользователю по итогам проверки были внесены представления. Предприятие возместило размер причинённого вреда. В бюджет муниципального образования было выплачено более 350 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.