В Краснокамском округе в Прикамье будет усилена профориентационная работа с молодёжью Соглашение о сотрудничестве заключили КБК «Кама» и молодёжный центр «Среда»

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и программы «Регион для молодых» в Краснокамском округе было заключено соглашение о сотрудничестве между картонно-бумажным комбинатом лесопромышленной группы «Свеза» и молодёжным центром «Среда».

Сотрудничество между сторонами началось после открытия модернизированного центра в 2026 году. Документ призван закрепить взаимодействие.

В центре, обновленном по нацпроекту «Молодёжь и дети», есть зоны для творчества, семейного досуга, коворкинги, медиастудия, танцевальный и концертный залы, кафе. В рамках программы «Регион для молодых» комбинат помог центру закупить необходимую технику. В пространстве работают различные объединения, в том числе Совет работающей молодежи Краснокамска, в который входят сотрудники «Камы».

Стороны будут проводить совместную профориентационную работу среди молодёжи, в том числе экскурсии на производство, встречи, способствующие ранней профориентации.

Исполнительный директор КБК «КАМА» Роман Серавин отмечает, что находить надёжных партнёров в социальной сфере особенно важно в контексте Года пермской промышленности, объявленного губернатором региона Дмитрием Махониным. Сотрудничество позволит решить две задачи.

«Первая — профориентация: мы хотим, чтобы школьники и студенты видели перспективы на реальном производстве и связывали свое будущее с промышленностью. Вторая — удержание и развитие собственных кадров. Наш коллектив уже на треть состоит из молодёжи, и нам важно, чтобы ребята могли проявлять себя не только в цехе, но и в жизни города», — отметил Роман Серавин.

