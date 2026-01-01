В Прикамье сумма штрафов за рекламу и недобросовестную конкуренцию составила 500 тысяч рублей Пермские антимонопольщики подвели итоги работы в первом квартале 2026 года

фото: ФАС России

В первом квартале 2026 года Пермское УФАС рассмотрело 95 жалоб, связанных с нарушениями в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции. По итогам проверок в 10 случаях были возбуждены дела и подтверждены нарушения Закона о рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Сейчас по 46 заявлениям продолжаются проверки. В остальных случаях признаки нарушений не подтвердились.

В результате ведомство выдало пять предписаний о прекращении нарушений, а также вынесло восемь постановлений о назначении административных наказаний. Из них семь — предупреждения, а в одном случае был назначен штраф.

Общая сумма штрафов за нарушение законодательства о рекламе составила 500 тыс. руб.

