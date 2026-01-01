В Пермском крае суд вынес приговор похитителю провода с ЛЭП Мужчину приговорили к штрафу

Олег Антонов

Кунгурский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летнего жителя, обвиняемого в краже и порче объекта энергетики. В июле 2025 года мужчина с помощью бензопилы спилил две опоры воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в районе деревни Зеленовка и похитил 70 м провода. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Преступление было раскрыто по «горячим следам» совместными усилиями службы безопасности энергетиков и полиции. Подозреваемый дал признательные показания, а похищенный провод и бензопила были изъяты. В ходе следствия мужчина полностью возместил ущерб электросетевой компании.

В суде обвиняемый признал вину. Учитывая добровольное возмещение ущерба, ему был назначен штраф. Энергетики напоминают, что кража энергооборудования опасна для жизни и может привести к лишению свободы, а также к перебоям в электроснабжении жилых домов, соцобъектов и предприятий.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.